LPI-SHL: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Suhl/Simmershausen (ots) - Am 03.06.2022 um 13:50 Uhr befährt die 43-jährige Fahrerin eines Pkw Tesla die Mittlere Ortsstraße in Simmershausen. Auf Höhe der Bushaltestelle entschließt sie sich, in einem Zuge zu wenden. Beim Fahrmanöver verwechselt sie Bremse und Gas. Das Fahrzeug beschleunigt sehr stark, so dass die Fahrerin die Kontrolle verliert. In der weiteren Folge kollidiert sie mit dem Haltestellenschild und kommt auf einer etwa 50 cm Hohen Mauer zum Stehen. Sie ...

