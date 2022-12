POL-HS: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Wassenberg (ots) - Mittwochvormittag (07. Dezember) geriet ein LKW um kurz nach 11 Uhr vermutlich auf Grund eines technischen Defekts auf einem Firmengelände an der Lothforster Straße in Brand. Das Fahrzeug war zuvor mit mehreren Paletten Garn beladen worden. Als der LKW-Fahrer danach das Führerhaus betrat, stellte er eine Rauchentwicklung fest. In der weiteren Folge geriet das Führerhaus als auch Teile der Ladefläche in Brand. Die verständigte Feuerwehr aus Wassenberg ...

