Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: "Laufbus" im Stadtteil Franklin - Begleitung zum Schulstart durch die Verkehrsprävention

Mannheim (ots)

Am Montag, den 12.09.2022 startete mit Beginn des neuen Schuljahres erneut der sogenannte "Laufbus" im Stadtteil Franklin.

Im Rahmen einer Elterninitiative wurde das Konzept "Laufbus" im September 2021 ins Leben gerufen und floss schließlich in die Planungen der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP zur Gestaltung des neuen Stadtteils Franklin ein. Durch die Stadt Mannheim und die Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim wird das Projekt fortlaufend unterstützt.

Für die Schuleinsteiger sowie die inzwischen erfahreneren Dritt- und Viertklässler stehen aktuell 5 Linien zur Verfügung, welche durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet sind. An der Schule sind die Stationen der jeweiligen Start- bzw. Endpunkte durch markierte Poller hervorgehoben. An mehreren "Haltestellen" innerhalb des Wohngebiets können die Schülerinnen und Schüler das Angebot "Laufbus" wahrnehmen und "zusteigen". Auf ihrer jeweiligen Linie werden die Kinder schließlich sicher zur Schule geführt.

Zu Beginn des Schuljahres begleitet die Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim die Einweisung in die Wegstrecken und weist die Schülerinnen und Schüler auf potentielle Verkehrsgefahren hin. Den Rest des Schuljahres erklären sich zunächst Eltern und später ältere Schülerinnen und Schüler bereit, den "Laufbus" anzuführen. Eine weitere Linie für radfahrende Kinder wird regelmäßig durch einen Erwachsenen betreut.

Um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu gewährleisten, werden die Laufbuskinder durch die MWSP mit Warnwesten ausgestattet. Regelmäßig, so auch jetzt vor Schulbeginn, wird die Verkehrssicherheit insbesondere im sensiblen Bereich vor der Schule geprüft. Je nach Bautätigkeit auf Franklin passt die MWSP in Abstimmung mit den städtischen Behörden die Routen an.

Das Konzept Laufbus ist aus Sicht von Stadt und Polizei durchaus erfolgversprechend, denn es hat erhebliches Potential zur Verkehrssicherheit beizutragen und die Eigenständigkeit der Kinder im Straßenverkehr zu fördern.

Darüber hinaus werden sogenannte "Elterntaxis" reduziert. Diese führen erfahrungsgemäß zu unnötigem Stress vor Schulbeginn, da häufig unkoordiniert Türen geöffnet werden und Kinder zwischen den Fahrzeugen zur Schule rennen, um noch rechtzeitig zur ersten Stunde anzukommen. Zusätzlich entstehende Staus durch Elterntaxis führen zu weiterer Hektik, welche gerade im Straßenverkehr zu vermeiden ist.

Der "Laufbus", zu welchem sich in diesem Jahr bereits 65 Schulanfängerinnen und -anfänger angemeldet haben, ist ein vielversprechender Ansatz für einen entspannten Start in den Schulalltag. Die - von allen Seiten positiv bewertete Aktion - wird auch zukünftig fortgesetzt und soll durch weitere verkehrspolizeiliche Trainings wie z.B. der "ABC-Schützen-Tournee" im kommenden Winter noch enger verzahnt werden.

