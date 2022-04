Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Fahrrad gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch begab sich ein Dieb in eine Tiefgarage in Geislingen.

Ulm (ots)

Das Fahrrad stand zwischen 23 Uhr und 13.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Rheinlandstraße. Das graue Mountainbike der Marke Rockrider war mit einem Schloss gesichert und befand sich auf einem Stellplatz. Ein Unbekannter begab sich in die Tiefgarage und nahm das Rad mit 27,5 Zoll Bereifung mit. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

