Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall am Kreisverkehr - Radfahrer wird verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 08:00 Uhr fuhr ein 15-jähriger Schüler aus Kempen auf dem Radweg der Birkenallee in Kempen in Richtung Kreisverkehr an der Oedter Straße. Ein 49-jähriger Kempener, der mit seinem Pkw in gleiche Richtung fuhr, missachtete bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Schülers, als dieser dem Radweg über den Kreisverkehr in Richtung Oedet Straße folgte. Der 15-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (212)

