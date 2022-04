Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Raser auf B30 gestoppt

Sechs Autofahrer fuhren am Mittwoch bei Laupheim deutlich zu schnell.

Zwischen 10.30 und 11.15 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr auf der B30 in Richtung Biberach. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Baustellenbereich zwischen Achstetten und Laupheim-Mitte stoppten sie mehrere Autofahrer, die sich außerorts nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Darunter war ein 47-Jähriger VW-Fahrer. Bei erlaubten 80 km/h fuhr der Mann 105 km/h. Der 47-jährige musste zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung von 128,50 Euro hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de; bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

