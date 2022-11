Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mercedes Sprinter gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Dienstag, 1.11.2022, 15.30 Uhr und Mittwoch, 2.11.2022, 6.30 Uhr auf der Gröningerstraße in Warendorf einen orangen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen HH-KL 3649 und Werkzeug für den Glasfaserausbau an Bord. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Transporters machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell