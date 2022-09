Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht!

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt in ein Vereinsheim in der Peter-Böhm-Straße. Mit einem Stein warf der Einbrecher eine Glasscheibe an der Eingangstüre ein und gelangte dadurch in die Räumlichkeiten. Im Innern versuchte der Unbekannte mit Hilfe eines Feuerlöschers mehrere verschlossene Türen einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Letztlich wurden mehrere Türen und Scheiben beschädigt, jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, auch die Kriminaltechnik kam zwecks Spurensicherung zum Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Geschehenen geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

