POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Betrunken mit geklautem Fahrrad unterwegs - Polizei sucht Geschädigte

Mannheim-Schönau (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 09.09.2022, 17 Uhr und Samstag, 10.09.2022, 8 Uhr Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände in der Rastenburger Straße und entwendeten dort rund 60 sogenannter Europaletten in einem Gesamtwert von fast 2000,- Euro. Aufgrund der hohen Anzahl an gestohlener Paletten ...

