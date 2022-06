Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Disco eskaliert

Erfurt (ots)

Weil ein 38-jähriger polizeibekannter Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek in der Erfurter Innenstadt angerempelt wurde, schlug er seinem Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht. Als der Sicherheitsdienst den Störenfried der Lokalität verweisen wollte, schlug dieser erneut um sich und verletzte einen der Mitarbeiter am Kopf. Der Täter konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und der Polizei übergeben werden. Der Geschädigte entfernte sich zuvor und ist bisher unbekannt. Dieser sowie Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Erfurt-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (CP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell