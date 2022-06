Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Sömmerda (ots)

Am 26.06.2022 gegen 08:45 Uhr befuhr ein 24 Jähriger mit seinem Pkw BMW die Landstraße von Schloßvippach kommend in Richtung Sömmerda. Im Fahzeug befanden sich noch drei Freunde im Alter von 22 bis 26 Jahren. In einer Rechtskurve kam der Fahrer noch links von der Fahrbahn ab und kollidierte Frontal mit einem Pkw VW Caddy. Die 43 jährige Fahrerin und ihre 13 jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Alle Insassen im BMW wurden ebenfalls leicht bzw. schwer verletzt. Zwei Verletzte mussten mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen werden. Alle anderen kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Bei dem 24 Jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil er bereits keinen mehr hatte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße musste für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. (wo)

