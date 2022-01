Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mellenbach (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der LPI Saalfeld Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht: Im Zeitraum vom Montag, 10.01.2022 gegen 10:00 Uhr, bis Dienstag, 11.01.2022 gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Mellenbach im Lichtenhainer Weg ein Verkehrsunfall mit anschließenden Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Lichtenhainer Weg bergab aus Richtung Pfarrtal in Richtung Karl Marx Straße. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Grundstückspfeiler sowie einen Maschendrahtzaun, sodass Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich beim ID Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

