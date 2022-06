LPI-EF: Trunkenheitsfahrten

Sömmerda (ots) - Am 25.06.2022 gegen 01:00 Uhr wurde in Sömmerda, Kölledaer Straße ein 31 jähriger Fahrradfahrer ohne Licht festgestellt. Beim Versuch ihn zu kontrollieren, trat dieser ordentlich in die Pedale. Allerdings war er etwas wackelig und fuhr gegen einen geparkten VW. Dies führte dazu, dass er Fahrer unsanft vom Fahrrad abstieg und die Flucht zu fuß weiterging. Auch hier hatte er Probleme sich auf den Beinen zu halten und er stürzte mehrfach, was dazu ...

