Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 06.02.2023 stellten die kontrollierenden Polizeibeamten bei einem 20 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest konnte nicht durchgeführt werden, so dass das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen oder ausschließen wird. Wenn bei der Blutuntersuchung Betäubungsmittel nachgewiesen werden, kommt auf den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung zweier Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Außerdem wird dann die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell