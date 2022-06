POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in Einswarden ein hochwertiges Lastenfahrrad entwendet. Das Lastenfahrrad des Herstellers Babboe wurde am Samstag, 25. Juni 2022, 22:00 Uhr, auf dem Hinterhof eines Grundstücks in der Straße 'Am Deich' abgestellt. Am Morgen von Sonntag, 26. Juni 2022, 10:00 Uhr, ...

mehr