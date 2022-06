Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Betrunkener Pkw-Fahrer leistet Widerstand bei der Blutentnahme

Delmenhorst (ots)

Ein Zeuge hat der Polizei am frühen Sonntag, 26. Juni 2022, 05:50 Uhr, einen alkoholisierten Autofahrer in Wildeshausen gemeldet. Dieser war zu dem Zeitpunkt des Anrufs auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße 'Am Umspannwerk' in einen Pkw gestiegen und losgefahren.

Die Besatzung eines Streifenwagens konnte den gemeldeten Pkw an der Kreuzung der Straßen Westring und Ahlhorner Straße anhalten. Der Fahrer roch nach Alkohol und hatte eine undeutliche Aussprache. Einen freiwilligen Alkoholtest wollte er nicht durchführen. Zudem konnte der Mann sich nicht ausweisen. Zur Feststellung der Identität und vor allem zur Entnahme einer Blutprobe musste er mit zur Dienststelle genommen werden. In Anwesenheit des Arztes wehrte er sich erheblich gegen die Entnahme der Blutprobe, so dass Zwang angewendet werden musste.

Nachdem die Blutprobe durchgeführt und die Identität geklärt war, wurde der 25-jährige Oldenburger aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

