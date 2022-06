POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Hoher Sachschaden ist am Montag, 27. Juni 2022, 02:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Wildeshausen entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 22-Jähriger aus dem Kreis Steinfurt mit einem Audi die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West überquerte ein Hund die Fahrbahn, dem der 22-Jährige mit seinem Pkw auswich. Auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte der Audi mit dem Sattelanhänger eines Sattelzuges, der von einem 62-Jährigen aus Bulgarien gefahren wurde. Am Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, die auf 40.000 Euro beziffert wurden. Weitere 10.000 Euro Schaden entstanden am Sattelanhänger. Der 22-Jährige und der der Fahrer des Sattelzuges blieben aber unverletzt.

In etwa in Höhe des Autobahndreiecks Ahlhorn konnte die Besatzung eines weiteren Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn tatsächlich einen Hund antreffen, der auf dem Seitenstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg in Richtung Osnabrück lief. Die Beamten konnten den Hund einfangen. Nach dem Auslesen des Chips suchten sie eine Adresse in Wildeshausen auf. Vom dortigen Grundstück hatte sich der Hund entfernt.

