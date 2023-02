POL-VER: ++ Einbrüche in Apotheken ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

++ Einbrüche in Apotheken ++

Bereits am 11.02.2023, gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke, die in der Straße Holzmarkt liegt. Der zunächst unbekannte Täter zerstörte eine Scheibe und stieg durch diese in die Apotheke ein. Im weiteren Verlauf entwendete er Bargeld. Ein Zeuge rief die Polizei.

Die alarmierten Kräfte der Polizei Verden konnten noch in der Apotheke ein 13-jähriges Kind feststellen, gegen das sich nun die Ermittlungen richtet. Das Kind wurde in Obhut genommen.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Apotheke kam es heute, gegen 01:30 Uhr, die in der Großen Straße in Dörverden unweit des Tannenweges liegt. Der zunächst unbekannte Täter öffnete gewaltsam die Eingangstür zur Apotheke und stieg durch diese ein. Im weiteren Verlauf erbeutete er Bargeld und flüchtete. Eine Zeugin rief die Polizei.

Beamte der Polizei Verden stellten im Nahbereich ein Kind fest, gegen das sich die Ermittlungen nun richtet. Dabei handelt es sich ebenfalls um den 13-Jährigen, den die Beamten am 11.02.2023 in der Apotheke feststellten. Sie nahmen das Kind in Obhut und übergaben ihn seinem Betreuer.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Ob der 13-Jährige auch im Zusammenhang mit den vergangenen Einbrüchen in Apotheken in Verden und umzu steht, ist Teil der Ermittlungen, die andauern.

