POL-VER: Pressemitteilung zur Geldautomatensprengung in Achim am 15.02.2023

Landkreis Verden (ots) - ++ Einbrüche in Apotheken ++ Bereits am 11.02.2023, gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke, die in der Straße Holzmarkt liegt. Der zunächst unbekannte Täter zerstörte eine Scheibe und stieg durch diese in die Apotheke ein. Im weiteren Verlauf entwendete er Bargeld. Ein Zeuge rief die Polizei. Die alarmierten Kräfte der Polizei Verden konnten noch in der Apotheke ein ...

