Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 16.02.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Werkzeug bei Einbruch entwendet ++ Achim. Bei einem Einbruch in eine Werkstatt wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch diverses Werkzeug entwendet. In der Nacht zum Mittwoch suchten unbekannte Täter eine in einem Schuppen befindliche Werkstatt in der Bollener Dorfstraße auf. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang durch die Eingangstür zur Werkstatt verschafft hatten, erlangten diese diverse Bauwerkzeuge. Die Polizei Achim bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 04202/9960.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Mercedes gerät während der Fahrt in Brand ++

Lilienthal. Am Mittwoch geriet ein Pkw in Vollbrand, welcher durch die örtliche Feuerwehr gelöscht wurde. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 13:00 Uhr befuhren der 29-jährige Fahrzeugführer und die 26-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes die Viehlander Straße (K11) in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Auf Höhe der Kreuzung zur Kreisstraße 9 bemerkte die beiden Insassen nach eigenen Angaben eine plötzliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum und stellten den Pkw in der Straße Moorhausen ab. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand, welcher durch die freiwillige Feuerwehr St. Jürgen gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Infolge des Brandschadens war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Die Ursache der Brandentwicklung ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell