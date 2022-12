Polizei Wuppertal

POL-W: RS/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen in Remscheid und Solingen. Remscheid - Am 13.12.2022, zwischen 14:45 Uhr und 18:00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Bergisch Born auf. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Solingen - Zwischen dem 09.12.2022 (14:00 Uhr) und dem 12.12.2022 (06:50 Uhr) gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen eines Fensters in eine Schule an der Wupperstraße. Sie entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Emscherstraße. Dort wurde der Glaseinsatz einer Wohnungstür eingeschlagen und Bargeld entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (ar)

