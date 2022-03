Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Minibagger von Baustelle gestohlen

Melle (ots)

In der Zeit von Freitag 17 Uhr, bis Samstag um 08 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle einen Minibagger der Firma "Kubota", Modell "KX019-4 (SF)". Der Tatort liegt an der Einmündung Waldstraße / Hermann-Löns-Weg. Anwohner sahen zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr einen roten Bagger die Waldstraße entlang in Richtung Wald fahren. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Baumaschine geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

