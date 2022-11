Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW fährt in Stralsund gegen Hauswand

Stralsund (ots)

Am 16.11.2022, gegen 18:30 Uhr, befuhr der 43-jährige polnische Fahrzeugführer eines Lkw MAN die Wasserstraße in Stralsund aus Richtung Fährwall kommend und beabsichtigte nach rechts in die Badenstraße abzubiegen. Dabei bog er jedoch in einem zu engen Radius ab, so dass der LKW mit der Ecke eines Wohnhauses auf der rechten Straßenseite kollidierte. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden Es ist aber weiterhin bewohnbar. Am Lkw entstand leichter Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

