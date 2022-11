Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Balkonbrand in Sassnitz mit einer leichtverletzten Person

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 16.11.2022, gegen 01:57 Uhr, wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen bekannt, dass es im Birkenweg in Sassnitz zu einem Balkonbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gekommen sein soll. Bei Eintreffen der zum Einsatz gebrachten Einsatzkräfte des PR Sassnitz konnte der in voller Ausdehnung brennende Balkon festgestellt werden. Alle Anwohner wurden aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Sassnitz hatte bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. In der weiteren Folge konnte sie das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Nachdem das Feuer gelöscht war und die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr wieder freigegeben wurden, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Nach ersten Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Der Wohnungsinhaber des betroffenen Balkons verletzte sich bei dem Versuch den Brand zu löschen leicht an der Hand und wurde ins Krankenhaus verbracht. Durch den Brand wurde der Balkon vollständig und die Fassade des Hauses zum Teil zerstört. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Dabei wird sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft zur Feststellung der genauen Brandursache von einem Brandursachenermittler unterstützt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

