LPI-J: Keine Fleppen und gestohlene Kennzeichen

Apolda (ots) - In der Zeit vom 26.03.2022, gegen 18:00 Uhr bis 27.03.2022, gegen 07:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Parkstraße vor den Garagen den rechten hinteren Winterreifen an einem Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Es entstand hier ein Sachschaden in Höhe von ca. 70,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

mehr