Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim - Heranwachsende Randalierer attackieren Fahrradfahrer; Geschädigter gesucht

Ilvesheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr randalierten zwei Heranwachsende an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße in Ilvesheim und traten dort unter anderem auch Mülleimer um. Ein vorbeiradelnder Fahrradfahrer sprach die beiden auf ihr Handeln an und wurde von ihnen unmittelbar mit Faustschlägen angegriffen. Die Täter traktierten den Mann auch noch mit einem Mülleimer. Dann gelang dem Geschädigten die Flucht. Weitere Zeugen beobachteten das Geschehen. Die beiden Täter konnten durch die eintreffenden Polizeistreifen schnell ausfindig gemacht und im Anschluss festgenommen werden. Die Personalien des Geschädigten, der von den Zeugen ca. 45 Jahre alt geschätzt wird und mit einem Rennrad unterwegs war, sind bislang noch unbekannt. Der Mann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06023 - 93050 mit dem Polizeirevier Ladenburg in Verbindung zu setzen.

