POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 18.02.2023

Landkreis Verden

Trekker tuckert auf Autobahn

Langwedel. Nicht schlecht staunten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel am Freitagvormittag, als sie auf der A27, Richtung Walsrode, einen Traktor feststellten. Der 26-jährige Fahrer aus Salzwedel gab an, dass er nach dem Transport eines Anhängers nach Bremen nun auf dem Rückweg nach Salzwedel wäre. Der Weg über die Autobahn wäre nun mal der kürzeste. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt auf der Autobahn und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Kollision mit Teppich

BAB 27. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Unfall auf der A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, im Bereich Walsrode zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Teppich. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw-Gespannes verlor von der Ladefläche des Anhängers eine Teppichrolle, welche dann auf der Autobahn liegen blieb. Ein nachfolgender 56-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Hagen im Bremischen überfuhr den Teppich und zog sich dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an seinem Pkw zu. Hinweise auf den Verlierer des Teppichs nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 entgegen.

Rückwärts auf der Autobahn

Langwedel. Am Freitagnachmittag wurde den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein Verkehrsteilnehmer auf der A27 gemeldet, der mit seinem Pkw rückwärts die Anschlussstelle Langwedel, Fahrtrichtung Cuxhaven, befahren würde. Die Beamten konnten einen 54-jährigen aus Bremen antreffen. Dieser war über den Beschleunigungsstreifen der AS Langwedel rückwärtsgefahren, um über die Auffahrt zum Mitfahrerparkplatz zu gelangen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer des Hyundai ein.

Festnahme nach Kontrolle

Oyten. Am späten Freitagabend führten Beamte des Zolls auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Oyten eine Kontrolle eines Mercedes durch. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer zur Festnahme ausgeschrieben war. Die zur Unterstützung gerufenen Kollegen der Autobahnpolizei konnten bestätigen, dass der 35-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Während er einen Haftbefehl durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden konnte, lag ein weiterer Untersuchungshaftbefehl vor, weswegen die Handschellen noch vor Ort klickten. Darüber hinaus ergaben sich nach einem Test Anhaltspunkte dafür, dass er zuvor den Pkw unter dem Einfluss von Kokain, Opiaten und THC geführt hatte. Daher wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen und er im Anschluss ins Polizeigewahrsam eingeliefert, bis er am morgigen Tag einem Richter vorgeführt wird.

Trunkenheitsfahrt endet im Gewahrsam

Verden. Am Samstag um kurz nach Mitternacht, teilten andere Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Audi auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode, mit. Beamte aus Langwedel konnten das Fahrzeug feststellen und bemerkten ebenfalls starke Ausfallerscheinungen. So fuhr der Audi-Fahrer extreme Schlangenlinien, bremste ohne Grund ab und hielt mit dem Pkw sogar kurz an. An der AS Verden/Nord konnte der 30-jährige aus Drakenburg mit Hilfe der Verdener Kollegen gestoppt werden. Hier musste er mit Zwang aus seinem Fahrzeug geholt werden. Die Beamten konnten eine starke Alkoholisierung bei ihm feststellen. Dem Drakenburger wurde in einer Klinik daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Weiter wollte er nach der Blutprobe die Klinik nicht verlassen und störte dort den Dienstbetrieb. Trotz mehrmaliger Aufforderung war er nicht zur Besinnung zu bringen, so dass die Beamten ihn schließlich dem Polizeigewahrsam in Verden zuführen mussten. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, die die Beamten gegen ihn einleiteten.

Diebstahl aus Werkstatt

Achim. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug die Tür einer Werkstatt in der Bollener Dorfstraße in Achim/Ortsteil Bollen auf. Die Werkstatt wurde anschließend durchsucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern liegen zurzeit nicht vor. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Versuchter Wohnungseinbruch

Oyten. Am Freitagmittag versuchten bislang unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Oyten aufzuhebeln. Allerdings gelang es den Tätern nicht, die zusätzlich angebrachten Sicherungseinrichtungen zu überwinden. Von einer weiteren Tatbegehung wurde schließlich abgelassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Ehemann verletzt Ehefrau bei Unfall

Achim/Baden. Am Freitagmittag kam es in Achim/Ortsteil Baden zu einem Verkehrsunfall. Der 67-Jährige Ehemann und Fahrer eines Pkw BMW ließ zunächst seine 68-Jährige Ehefrau an der Auffahrt zur Wohnanschrift aus dem Pkw aussteigen. Das Fahrzeug sollte in einem relativ engen Carport eingeparkt werden. Als die Ehefrau vor dem Pkw entlanglief, fuhr der Ehemann plötzlich an. Nach ersten Ermittlungen rutschte dabei der Fuß des Mannes vom Bremspedal des Pkw mit Automatikgetriebe, sodass das Fahrzeug vorwärts gegen seine Ehefrau fuhr. Hiernach fuhr der Pkw in den Nachbarcarport und prallte schließlich gegen einen dort geparkten Pkw. Die 68-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall glücklicherweise "nur" leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Landkreis Osterholz

Aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Osterholz wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

