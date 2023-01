Kleve (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag (22. Januar 2023) zwischen 11:00 und 15:30 Uhr die Scheibe eines schwarzen Skoda Fabia eingeschlagen, der auf einem Parkstreifen an der Flurstraße abgestellt war. Sie entwendeten ein Smartphone aus dem Wagen. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve ...

mehr