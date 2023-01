Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots) - Am Samstag (21. Januar 2023) zwischen 14:15 und 21:20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Norbertstraße eingedrungen. Sie hebelten die Terrassentür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer nach Dingen von Wert, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. ...

mehr