Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus Laptop und Münzgeld entwendet

Goch (ots)

In der Zeit von Samstag (21. Januar 2023) um 09:30 Uhr bis Sonntag (22. Januar 2023) um 03:25 Uhr brachen unbekannte Täter mit Metallstangen die Glaseinfassung aus der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Klever Straße/Ecke Am Mooshof heraus. Anschließend öffneten sie diese und gelangten ins Haus. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Laptop, eine Feuerwehreinsatztasche sowie Behälter mit Münzgeld und drei externe Festplatten entwendet. Anschließend verließen die Täter den Tatort durch die Haustür und flüchteten über die Straße Am Mooshof in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell