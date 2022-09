Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kradunfall auf nasser Fahrbahn - zwei Verletzte

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Wesseln (hep): Am 14.09.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der L 490, Detfurther Straße, in Wesseln, zu einem Kradunfall. Eine 17-jährige Bad Gandersheimerin befuhr mit einer gleichaltrigen Begleiterin als Sozia die Detfurther Straße in Richtung Bad Salzdetfurth. Ausgangs einer Rechtskurve kam das Leichtkraftrad auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Die Kradfahrerin stürzte und beide zogen sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden sie in Hildesheimer Krankenhäuser transportiert. Weiterhin waren die Freiwillige Feuerwehr Wesseln und ein Streifenwagen des PK Bad Salzdetfurth eingesetzt. Es kam nur zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

