POL-PDNW: (Freinsheim) - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.10.2021 gegen 13:30 Uhr wurde ein in der Reiboldstraße in Freinsheim abgestelter LKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Außenspiegel des Mercedes Atego und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Glücklicherweise stand der Eigentümer direkt neben seinem LKW und telefonierte gerade mit Kunden. Ermittlungen bei dem Busunternehmen, des bislang unbekannten Unfallverursachers, wurden aufgenommen. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

