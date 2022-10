Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Beinahezusammenstoß mit Krankenfahrstuhl gestürzt und leicht verletzt

Boizenburg (ots)

Bei einem Beinaheunfall sind am Montagnachmittag in Boizenburg zwei Fahrradfahrer gestürzt. Dabei zog sich eine 56-jährige Frau leichte Verletzungen am Knie zu. Nach ersten Erkenntnissen mussten beide Fahrradfahrer eigenen Aussagen zu Folge wegen eines vorausfahrenden Krankenfahrstuhls stark abbremsen, dessen Fahrer plötzlich ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen abgebogen war. Nach dem Sturz wurde die 56-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des roten Elektro-Krankenfahrstuhls soll anschließend ohne anzuhalten weiter gefahren sein. Die Polizei sucht nach dem ca. 50 Jahren alten Fahrer des Krankengefährts. Hinweise zu dem Vorfall, der sich gegen 14:30 Uhr in der Dr.-Alexander-Str. ereignet hat, nimmt die Polizei in Boizenburg (Telefon: 038847/6060) entgegen.

