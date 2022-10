Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Berauschter Autofahrer leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand - Polizeibeamter leicht verletzt

Spornitz (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte am Samstagabend ein 26-jähriger alkoholisierter Autofahrer in Spornitz aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Litauen stammenden Fahrer ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ebenso stand der 26-Jährige einem Vortest zu Folge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der Fahrer Widerstand gegen die kontrollierenden Polizeibeamten. Unter anderem soll er Polizeibeamte getreten haben. Daraufhin überwältigten die Beamten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Trotz dessen blieb der 26-Jährige weiterhin renitent und verletzte einen Beamten bei einem erneuten Gerangel leicht. Zudem kam es zu Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Im Anschluss wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei jetzt gegen den Beschuldigten wegen mehrerer Verkehrsdelikte sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

