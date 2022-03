Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Es gibt die Einsätze wirklich: Feuerwehr rettet Katze aus Baum

Sankt Augustin

Seit Tagen war eine Katze am Niederberg abgängig und wurde vermisst. Bereits am Donnerstag Abend hatten aufmerksame Bürgerinnen die Katze auf einem Baum in der Drachenfelsstraße gesichtet. Die Einheit Hangelar rückte aus. Ein Rettungsversuch mit einer tragbaren Leiter missglückte, da die Katze dadurch aufgeschreckt wurde und noch höher in den Baum flüchtete. Aufgrund der Dunkelheit war ein Einsatz der Drehleiter in dem Waldstück nicht möglich.

Am Freitag um 10:29 Uhr wurde dann die Feuerwehr erneut alarmiert, da am Vortag mit einem Nachbarn vereinbart wurde, dass erneut ein Versuch gestartet wird, wenn die Katze nicht mittlerweile selbständig den Baum verlassen hat. Das hatte sie nicht, sondern war immer noch auf dem Baum.

Zunächst rückte der sog. Tagesalarm der Feuerwehr aus. Vor Ort entschieden sich die Kameraden die Drehleiter nachzufordern.

Die Drehleiter wurde ausgefahren. Zwei Kameraden fuhren im Drehleiterkorb der Katze entgegen und nahmen sie auf und brachten das Tier sicher zurück auf den Boden. Sie wurde durch die Feuerwehr dann einem Tierarzt vorgestellt, der feststellte, dass die Katze gesundheitlich wohlauf war. Hier konnte auch der Chip ausgelesen und der Besitzer kontaktiert werden.

Die Mitglieder des Tagesalarms, die in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Mülldorf ihren Dienstsitz haben, nahmen die Katze zunächst in ihre Obhut. Der rechtmäßige Besitzer hat sie dann am Nachmittag abgeholt. Die Besitzer waren überglücklich, dass ihrem Haustier nichts schlimmes passiert ist, denn die Katze wurde schon seit 14 Tagen vermisst.

