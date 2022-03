Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Überörtliche Hilfeleistung für Flüchtlingsunterkunft in Köln (Messe) + + + Feuerwehr Sankt Augustin organisiert Bereitstellungsraum

In der Kölner Messe wurden Betreuungsplätze für 1100 Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Zahlreiche Einheiten des Katastrophenschutzes des Rhein-Sieg-Kreises wurden zur überörtlichen Unterstützung der Kölner Kräfte alarmiert.

Die Einheiten Menden und Hangelar der Freiwilligen Feuerwehr organisieren zur Zeit den Bereitstellungsraum in Sankt Augustin am Aldi Zentrallager in Buisdorf (Im Mittelfeld). Hier sammeln sich die Einsatzkräfte, die dann in Kolonne nach Köln ausrücken werden. Es sind Kräfte u. a. aus Siegburg, Rheinbach, Bornheim und Wachtberg alarmiert.

