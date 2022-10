Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendliche sollen Autofahrer mit Laserpointer geblendet haben - Polizei sucht Zeugen

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe sollen mehrere Jugendliche am Sonntagabend vorbeifahrende Autofahrer mit einem Laser-Pointer geblendet haben. Autofahrer haben daraufhin die Polizei informiert, die den Vorfall gegen 21:30 Uhr in der Laascher Straße prüfte. Bei der Anfahrt wurde auch eine Polizeibeamtin im Streifenwagen der Polizei durch einen Laserstrahl geblendet. Mehrere Jugendliche flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Drei davon konnten wenig später durch Polizisten gestellt bzw. ermittelt werden. Gegen die drei verdächtigen Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren ist Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet worden. Erste Hinweise auf weitere Verdächtige liegen der Polizei bereits vor. Die Polizei vermutet, dass zur fraglichen Zeit noch andere Autofahrer durch den Laser-Pointer geblendet worden sein könnten oder den Vorfall beobachtet haben. Diesbezüglich bittet die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) um Hinweise.

