Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Männer durch Stiche leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Hagenow (ots)

In Hagenow sind am frühen Samstagmorgen zwei Männer durch Stiche mit einem noch unbekannten Gegenstand jeweils leicht verletzt worden. Der unbekannte Tatverdächtige soll nach dem Vorfall, der sich gegen 02:20 Uhr in der Hagenstraße ereignete hat, geflüchtet sein. Der genaue Hergang des Vorfalls sowie das Motiv der Tat sind noch weitgehend unklar. Die beiden 21 und 30 Jahre alten Opfer standen zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinwirkung. Beide wurden bei diesem Zwischenfall jeweils an einer Körperseite verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und bittet um Hinweise zu dieser Tat.

