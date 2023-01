Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autofahrer nach Unfall mit Rollerfahrer gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (20. Januar 2023) gegen kurz nach 09:00 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf der Bahnhofstraße. Ein 64-jähriger Gocher war dort auf seinem Kleinkraftrad in Richtung Kalkarer Straße unterwegs, als es an der Einmündung zur Gartenstraße zum Zusammenstoß mit einem PKW kam. Nach Schilderung des 64-Jährigen fuhr ein Wagen aus der Gartenstraße und wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtet und das Kleinkraftrad im hinteren Bereich touchierte. Der Gocher stürzte und verletzte sich leicht, an dem Roller entstand Sachschaden. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter und flüchtete. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen Kombi mit Klever Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer heben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell