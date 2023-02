Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 19.02.2023

Landkreis Verden

+++ Unfall in Stedebergen +++ Mehrere Geschädigte nach Reifenplatzer +++

Unfall in Stedebergen

Dörverden/Stedebergen. Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der B215, in Höhe des Ortsteils Stedebergen, ein Verkehrsunfall. Ein 18-jährige Fahranfänger kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Seine 23-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Am verunfallten Volkswagen entstand ein Schaden von ca. 25.000EUR. Die B215 musste für die Arbeiten der Rettungskräfte für ca. 40 Minuten gesperrt werden.

Mehrere Geschädigte nach Reifenplatzer

Oyten. Am späten Samstagabend befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die A1 in Richtung Münster. Zwischen Posthausen und Oyten platzte ihm am Auflieger ein Reifen, so dass größere Teile auf der Fahrbahn liegen blieben. Mindestens fünf Verkehrsteilnehmer überfuhren die Reifenteile, wodurch jeweils Schäden an ihren Fahrzeugen entstanden. Zwei Fahrzeuge waren sogar nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten schätzten den Schaden auf ca. 3.000,-EUR.

Landkreis Osterholz

Diebstahl eines Katalysators

Ritterhude. Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Freitagabend kam es zu einem Diebstahl eines Katalysators eines Pkw. Der Geschädigte stellte seinen Pkw auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Ritterhude ab. Unbekannte Täter hoben das Fahrzeug vermutlich mit einem Wagenheber an und trennten den Katalysator vom Pkw ab, um diesen schließlich zu entwenden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren Hundert Euro. Falls jemand verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 oder bei der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292 811740 zu melden.

