POL-KLE: Kerken - Scheibe eingeschlagen

Täter verschaffen sich Zugang zu Fahrzeug

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (07. Februar 2023) kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Weststraße in Kerken, zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kfz. Der 29-jährige Halter eines grau-schwarzen Renault Megane E-Tech, hatte sein Fahrzeug in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Straelener Straße abgestellt gehabt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und der Türgriff beschädigt worden. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

