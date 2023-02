Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Die Polizei appelliert: Aufmerksamkeit statt Ablenkung

Kreis Kleve (ots)

Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Wir lesen es immer häufiger, dass Personen nach rechts oder links von der Fahrbahn abkommen. Sie geraten mit ihrem Fahrzeug in den Grünstreifen und prallen gegen einen Straßenbaum.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, sagt Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Wäre der Fahrer oder die Fahrerin nicht abgelenkt gewesen und hätte der Verkehrssituation die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, wäre es in vielen Fällen nicht zu dem Unfall gekommen.

Doch Hand auf's Herz: Haben Sie noch nie während der Fahrt telefoniert, eine Nachricht gelesen oder ...? Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen. Telefonieren oder Texten während der Fahrt ist so gefährlich wie das Fahren unter Alkoholeinfluss mit 0,8 Promille.

In einer Umfrage gab jeder zweite Autofahrer an, durch Ablenkung schon einmal in eine brenzlige Situation geraten zu sein. Bei Tempo 130 ist man beim Lesen oder Texten pro Sekunde 36 Meter "blind" unterwegs. Bei drei Sekunden ist das mehr als ein ganzes Fußballfeld. Ablenkung wirkt sich also auf jeden Fall negativ auf die Verkehrssicherheit aus.

Ihr Wagen ist während der Fahrt nicht der richtige Platz zum Telefonieren und Texten, zum Essen und Trinken, zum Streiten und Schminken. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Sie brauchen die volle Aufmerksamkeit und Konzentration für die überraschenden Ereignisse, die im Verkehrsraum geschehen, sonst kracht es irgendwann.

Wir möchten hier praktische Tipps geben, wie Sie aufmerksam und sicher ankommen:

- Bleiben Sie mit Ihren Gedanken beim Straßenverkehr und mit den Händen am Lenkrad!

- Bereiten Sie Ihre Fahrt gut vor! Verstauen Sie lose Gegenstände, auch Ihr Smartphone, stellen Sie Sitz und Spiegel vor der Fahrt ein. Stellen Sie das Navi auf den Zielort ein.

- Machen Sie regelmäßig Pausen, in denen Sie sich bewegen und Ablenkendes, wie Essen, Trinken und Telefonieren erledigen!

Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, während der Fahrt nicht auf das Smartphone zu schauen, um Nachrichten zu lesen oder Anrufe zu beantworten. Zurzeit registriert die Polizei Kleve eine Häufung von Unfällen mit Verletzten, bei denen der Fahrende vermutlich abgelenkt war.

Aus diesem Grund finden im gesamten Kreisgebiet Kontrollen zur verbotswidrigen Handybenutzung statt - für Auto und Rad Fahrende! (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell