POL-KLE: Straelen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Verbale Auseinandersetzung auf einem Feldweg

Straelen (ots)

Am Freitag (03. Februar 2023) kam es gegen 08:20 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und einer Bedrohung. Ein 55-jähriger Mann aus Straelen war auf dem Paesmühlenweg in Richtung der Broekhuysener Straße joggen, als sich kurz hinter der Einmündung "Im Niersfeld", ein Fahrzeug von hinten näherte. Das weiße Fahrzeug, welches einen Aufkleber mit weißen Pfoten auf schwarzem Grund auf dem Heck hatte, hielt neben dem Mann. Der Fahrer des Fahrzeugs warf dem Jogger vor, durch sein Verhalten, einen Verkehrsunfall provoziert zu haben. Der 55-jährige Jogger entgegnete, dass die Straße lediglich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sei und er sich auf der Straße befinden dürfe. Daraufhin stieg der Mann aus, beteuerte das er auf dem Weg fahren dürfe und es kam es zu einem kurzen verbalen Streit. Nachdem der Fahrzeugführer in sein Fahrzeug zurückgekehrt war, fuhr dieser, laut Aussage des Joggers, mit einer sehr hohen Drehzahl auf Ihn los, sodass er dem Fahrzeug ausweichen musste.

Der Jogger konnte den Fahrzeugführer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 175cm groß - ca. 55 bis 65 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle Brille - schwarzer Schnauzbart - dunkle Pudelmütze - dunkle Arbeitsjacke

Personen, die Hinweise zum beschrieben Sachverhalt machen können oder das Fahrzeug mit den weißen Pfoten auf schwarzem Grund auf dem Heck kennen, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

