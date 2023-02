Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Lkw beschädigt worden

Unfallbeteiligter entfernt sich vom Unfallort

Straelen-Herongen (ots)

Am Montag (06. Februar 2023) kam es gegen 12:20 Uhr an der Riether Straße in Straelen, zu einer Unfallflucht. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Atego befuhr mit seinem Fahrzeug, aus Fahrtrichtung Dammerbrucher Straße kommend, die Riether Straße als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw samt Anhänger kam. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Mercedes Benz Atego gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs gedrückt. Dadurch wurde sowohl das Spiegelgehäuse mit dem Spiegelglas als auch die Seitenscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Durch Splitter der Seitenscheibe wurde der 51-jährige Fahrer leicht am Kopf verletzt, weshalb er zur weiteren Behandlung in ein überregionales Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell