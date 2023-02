Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Sprengung eines Geldautomaten

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Rheurdt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (7. Februar 2023) gegen 04:10 Uhr kam es zu einer Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale an der Rathausstraße in Rheurdt. Anwohner hörten zur Tatzeit einen lauten Knall. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum des Bankinstituts, welche sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, verwüstet. Derzeit können noch kein Angaben dazu gemacht werden, wieviel Beute die Unbekannten gemacht haben.

Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten kurz nach der Sprengung drei Männer in einem dunklen Audi vom Tatort in Richtung Kerken. Am Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen; noch in den Morgenstunden erfolgte die Spurensicherung am Tatort. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 02824 880 zu melden. (ms)

