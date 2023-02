Kleve (ots) - Am Montag (06. Februar 2023) kam es gegen 02:05 Uhr zu einem Einbruch in einen Ford Transit, welcher an der Weyerstege in Kleve abgestellt gewesen war. Zwei männliche Täter verschafften durch das Einschlagen der Scheibe auf der Beifahrerseite, Zugang zum Fahrzeug, entwendeten aber nichts. Nach der Tat entfernten sich die Täter in Richtung ...

mehr