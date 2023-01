LPI-J: Schranke der Fachschule beschädigt

Jena (ots) - 2000,- Euro Sachschaden verursachten Unbekannte in den vergangenen Tagen an einem Wohnblock in der Carl-Zeiss-Straße in Jena. Mit einem unbekannten Schlagwerkzeug wurden zwei Milchglasscheiben einer Nebentür beschädigt. Laut Aussagen des Hauswartes liegt der Tatzeitpunkt zwischen vergangenem Mittwoch und Montagmittag. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch ...

