POL-HH: 220708-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots) - Zeiten: 08.07.2022, ab 06:00 Uhr bis 11.07.2022, 06:00 Uhr; Orte: Hamburger Stadtgebiet Die World Triathlon Championship Series gastiert an diesem Wochenende wieder in Hamburg. Es ist bei der zweitägigen Sportveranstaltung mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Im Rahmen des Sportevents, an der sowohl professionelle Sportler als auch zahlreiche ...

mehr