Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallbeteiligter entfernt sich vom Unfallort

Zeugen gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Montag (06. Februar 2023) kam es zwischen 07:55 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Kempener Straße in Wachtendonk, zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mazda 2 hatte Ihr Fahrzeug mit der Fahrzeugfront in Richtung Gebäude abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Lackschäden am hinteren linken Kotflügel feststellen. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Mazda 2 und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne die Feststellung der Personalien, sowie die Feststellung seiner Beteiligung am Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Personen die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

