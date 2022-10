Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Frontaler Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich Industriestraße/ Frankfurter Landstraße(B44)/ Wageninger Straße

Frankfurter Landstraße (B44)/ Kreuzung Industrie Straße in Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf: Frontaler Zusammenstoß zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Kreuzungsbereich Industriestraße/ Frankfurter Landstraße(B44)am Samstagnachmittag(08.10). Die 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrer Beifahrerin die B44, kommend aus Langen in Fahrtrichtung Mörfelden. Der 39-jährige Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw auf der Industriestraße. Auf der Kreuzung kam aus aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider PKW. Zwei Unfallbeteiligte wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf bittet um Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, und sich bei hiesiger PSt. zu melden.

gef. Schimanski, PK-A

